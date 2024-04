Steffen Berlin Freitag, 05.04.2024 | 11:57 Uhr

Wien ist ein gutes Beispiel dafür, wie sozialer Wohnungsbau sehr schnell sehr unsozial wird. Es profitieren nämlich nur Wiener Einwohner nach einer festgesetzten Meldefrist in Wien, die es geschafft haben, eine der billigen Wohnungen zu ergattern oder vererbt bekommen zu haben und das vollkommen unabhängig von der Einkommenssituation. So wohnen dann hochbezahlte Bürger in riesigen städtischen Mietwohnungen in bester Lage auf Kosten des Steuerzahlers. Auf der anderen Seite muss Jeder, der neu nach Wien ziehen muss, Wohnungen am freien Markt mieten, wo die Mieten in völlig absurden Höhen liegen. Der kommunale Bestand verfällt derweil immer mehr, weil die Mieten längst nicht mehr die Unterhaltskosten decken. Der Mietmarkt ist wie Wien an sich: Auf den ersten Blick absolut bezaubernd, aber man sollte nicht all zu tief unter die Oberfläche schauen.