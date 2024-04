72-Jähriger in Berliner U-Bahn-Gleisbett gestoßen

Ein Unbekannter hat am Samstagabend einen 72-Jährigen am U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz ins Gleisbett gestoßen. Das meldet die Berliner Polizei am Montagmorgen. Demnach hatten Passanten den im Gleisbett liegenden Mann kurz nach 20 Uhr bemerkt und auf den Bahnsteig gezogen.