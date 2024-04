Eine aufgebrachte Menschenmenge hat in der vergangenen Woche in Berlin-Neukölln einen Rettungswagen bei einer Blaulichtfahrt mitten auf der Straße gestoppt und zwei Männer mit Stichverletzungen in den Wagen gesetzt. Den Vorfall bestätigte die Feuerwehr am Montag im Innenausschuss. Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet.

Die Polizei hatte in ihrer Pressemitteilung das Geschehen anders dargestellt. Die beiden Männer seien "von der Besatzung eines zufällig am Ort des Geschehens vorbeikommenden Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht worden", hieß es am Freitag. Dass der Rettungswagen von einer Gruppe angehalten wurde, davon war in der Polizeimeldung nicht die Rede.