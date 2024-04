In Schöneberg mussten mehrere Mieter ihre Wohnungen verlassen, weil ihr Haus einsturzgefährdet ist. Was der Vermieter nun alles für sie zahlen muss und ab wann sie keine Rechte mehr haben, erklärt der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins im Gespräch.

Ein Ruck geht durchs Haus, sichtbare Risse in der Fassade: Die Bauaufsicht muss Teile eines Gebäudes in Schöneberg wegen Einsturzgefahr sperren. Die Mieterinnen und Mieter mussten ihre Wohnungen verlassen. Zurück können sie vorerst nicht. Der Verkehr wird umgeleitet.

Mietshaus in Schöneberg wegen Rissen in Häuserwand teilweise gesperrt

Bei dem Haus in Schöneberg hat es offenbar schon zuvor Risse in der Hausfassade gegeben. Wie schnell muss gehandelt werden?

Die Mieter bekommen in Schöneberg Hotels als Unterkünfte angeboten. Haben Mieter in so einem Fall immer Anspruch auf solch eine Hotelunterkunft und in welcher Höhe und für welche Dauer werden hier die Kosten vom Vermieter erstattet?

Schon aus Kulanzgründen halten wir es für selbstverständlich, dass der Vermieter den betroffenen Mieter in einer solchen Notsituation unbürokratisch hilft. Denn Hotels und Privatunterkünfte sind sehr teuer; sie übersteigen oft die Wohnungskosten. Nur wenige können solche Kosten für mehrere Tage vorstrecken. Zudem ist die juristische Prüfung, ob ein Anspruch besteht, langwierig.