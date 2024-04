Ein 70-Jähriger soll in der Nacht zum Mittwoch in Berlin-Wilhelmstadt (Bezirk Spandau) seiner 68 Jahre alten Lebensgefährtin mehrfach in die Brust gestochen haben. Die Frau wurde im Krankenhaus notoperiert, sie schwebt in Lebensgefahr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Mann hatte die Beamten demnach selbst angerufen und zu seiner Wohnung bestellt. Im Schlafzimmer fanden die Polizisten demnach die verletzte Frau. Der 70-Jährige habe alkoholisiert gewirkt, hieß es. Die Beamten nahmen ihn den Angaben zufolge fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei.