Straße des 17. Juni in Berlin wird für drei Monate gesperrt

Die Straße des 17. Juni in Berlin wird im Mai für fast drei Monate gesperrt. Grund sind mehrere Veranstaltungen, insbesondere die Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer, teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin am Dienstag mit.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Großen Stern und dem Brandenburger Tor. Vom 6. Mai bis 26. Juli dürfen Auto- und Radfahrer die Strecke nicht mehr befahren.