Die Natur-Bob-Bahn am Kienberg in Marzahn-Hellersdorf wird wieder aufgebaut. Die Bauarbeiten dafür haben kurz vor Ostern begonnen, so das Bezirksamt in einer Pressemitteilung am vergangenen Donnerstag. Voraussichtlich im Sommer soll die Bob-Bahn neben den Gärten der Welt wieder in Betrieb gehen.