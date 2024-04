"Die Aussichtsplattform des Fernsehturms ist 205 Meter hoch, dann kommen nochmal 50 Meter obendrauf", sagte Wolfgang Kirsch, Ortsbeirat in Börnick, dem rbb. "Wir wissen nicht, wie viel Lärm sie machen."

Das Gutachten der Planer weise deutliche Mängel auf, so Kirsch. So soll bei der Planung des Windparks mit alten Karten gearbeitet worden sein, in denen rund 50 neugebaute Häuser noch nicht eingetragen waren. Außerdem seien die Messpunkte für die Schall-Emission willkürlich gewählt und teilweise nicht aussagekräftig. Sorgen machen sich die Anwohner auch um den Brandschutz, denn zwei der Windräder sollen in einen Wald gebaut werden, der direkt an dem neuen Wohngebiet endet.