Bei Bauarbeiten in Bad Saarow (Oder-Spree) sind scharfe Handgranaten entdeckt worden. Von einem Anrufer alarmierte Polizeikräfte konnten am Samstag zunächst zwei Handgranaten ohne Zünder feststellen, wie die Polizeidirektion Ost am Sonntag mitteilte. Eine der beiden Handgranaten war demnach in einer Zeitung aus dem Jahr 1991 eingewickelt.



In einem Beutel, der neben der Baggerschaufel lag, wurden drei weitere Handgranaten und fünf Zünder entdeckt. Es handele sich nicht um Weltkriegsmunition, sagte ein Mitarbeiter der Polizeidirektion Ost dem rbb auf Nachfrage. Die Granaten seien offenbar um die Wendezeit dort deponiert worden. In der Pressemitteilung der Polizei hieß es zuvor, bei den Funden handele es sich um Munition aus Weltkriegszeiten.



Die Handgranaten und die Zünder wurden vom Landeskriminalamt sichergestellt. Es wird wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.