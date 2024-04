Bei einem Zugunfall in Bestensee ist in der vergangenen Nacht ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere Menschen mussten ins Krankenhaus. Ein Zug hat ein Auto mehrere hundert Meter mitgeschleift.

Einen Zugunfall hat es am Freitagabend in Bestensee (Landkreis Dahme-Spreewald) gegeben. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen, wie die Polizei in Cottbus am Samstagmorgen mitteilte.