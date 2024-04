Ein Brand in Germendorf (Landkreis Oberhavel) hat am Freitagabend für eine starke Rauchentwicklung gesorgt.



Wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Nordost in Eberswalde dem rbb am Freitagabend sagte, brannte ein Bungalow in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte demnach schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand.



Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Leitstelle vorübergehend eine Amtliche Gefahrenmitteilung herausgegeben. Diese wurde inzwischen wieder aufgehoben.