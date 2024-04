Rettungskräfte haben am Mittwoch eine unbekannte Person am Ströbitzer Badesee bei Cottbus gesucht. Nach mehreren Stunden sei die Suche allerdings abgebrochen worden, sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Weil es noch keine Vermisstenmeldung gibt und am See auch keine weiteren Anhaltspunkte gefunden wurden, werde vorerst nicht weiter gesucht, so der Sprecher.