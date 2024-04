Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hennigsdorf (Oberhavel) ist eine Frau ums Leben gekommen. Nach Polizeingaben war die 40 Jahre alte Frau am Donnerstag kurz vor Mitternacht auf der Spandauer Landstraße zwischen Hennigsdorf und Berlin-Spandau von der Fahrbahn abgekommen und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Alleebaum geprallt.



Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Rettungskräfte konnten ihr nicht mehr helfen.

Die Landstraße war für drei Stunden wegen Bergungs- und Ermittlungsarbeiten voll gesperrt. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.