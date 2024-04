Für das Nato-Großmanöver "Steadfast Defender" (deutsch: Standhafter Verteidiger) rollen aktuell wieder zahlreiche Militärkonvois auf Autobahnen und Bundesstraßen auch durch Brandenburg, zudem durch Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

Das britische Militär verlegt in dieser Woche etwa rund 1.000 Fahrzeuge und Soldaten aus den Niederlanden und vom Emdener Hafen in Richtung Osteuropa. Das erklärte der Sprecher der britischen Streitkräfte in Deutschland, Mike Whitehurst, dem rbb bereits am Montag. "Überwiegend werden das Logistik-Fahrzeuge sein, die zu ihrem Bestimmungsort fahren werden." Die Orte liegen zum Beispiel in Polen und Litauen.