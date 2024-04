Mann an Bushaltestelle mit Messer angegriffen und schwer verletzt

Ein 21 Jahre alter Mann ist an einer Bushaltestelle in Gühlen-Glienicke bei Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Er wurde demnach von einem 37 Jahre alten Mann attackiert, mit dem er zuvor einen Streit hatte. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen eines versuchten Tötungsdelikst.

Der Polizei zufolge war es am Montagnachmittag in der Dorfstraße gegen 14:20 Uhr zu dem Streit gekommen. Um eine Eskalation des Konflikts auch im Umfeld der beiden Beteiligten zu vermeiden, waren dem Bericht zufolge Polizeibeamte und Sozialarbeiter des Landkreises auch am Montagabend im Einsatz.

Beide Männer wohnen nach Polizeiangaben in einer Unterkunft für Geflüchtete.