Ausgestiegene examinierte Altenpflegerin Montag, 15.04.2024 | 08:35 Uhr

Ich war im ambulanten Dienst. Er war ein Desaster. Alte, an Demenz erkrankte Menschen konnten es überhaupt nicht verstehen, dass wir mit Maske, Visiere, blauen Kitteln zu ihnen gekommen sind, um sie zu versorgen. Ich habe mich in einer Schicht 16x umziehen müssen, da wir 6 Wohngemeinschaften mit je 8 Menschen zu versorgen hatten. Visiere gab ein am Anfang nur begrenzt, diese mussten vor dem Betreten der WG erst desinfiziert werden und mussten dann trocknen.



Dabei die in Tüten verpackten Medikament, die zu verabreichen waren. Die Jacke in einer Tüte, das eigene Frühstück. Die Tasche war irre schwer. Aber wenigstens haben alle geklatscht. Angemeckert von Angehörigen, von Feuerwehrleuten (wegen solcher Bagatellen ruft ihr uns) und vom Pflegedienst. Das kann man garnicht mehr entschuldigen.