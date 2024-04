Nächtliche Whatsapp-Nachrichten, online verbreitete Gerüchte oder tatsächliches Auflauern: Stalking betrifft meist Frauen und verlagert sich zunehmend ins Netz. Der IT-Sicherheitsexperte Michael Littger erklärt, was Opfer vor Cyberstalking tun können.

Cyberstalking, das Nachstellen von Personen über digitale Wege, ist ein wachsenden Problem. Was eine Betroffene als Teenagerin diesbezüglich erlebt hat und wie sie heute damit umgeht, lesen Sie hier .

rbb|24: Wenn mir ein Kollege bei Facebook oder Instagram folgt - und ich das nicht möchte, ist das bereits eine Form von Cyberstalking?

Michael Littger: Das kann schon eine Form des Cyberstalkings sein. Es kommt darauf an, wie sich diese Beziehung im realen Leben darstellt. Wenn ich mit dem Kollegen privat nichts teilen und nichts zu tun haben will, aber es werden unter dem Deckmantel der beruflichen Zusammenarbeit immer wieder Botschaften oder Bilder verschickt, die als unpassend oder unangenehm empfunden werden, kann das als Cyberstalking empfunden werden. Diese Grenzüberschreitung wird von der Empfängerseite oft anders wahrgenommen als von der Senderseite. Genau da liegt der Konflikt.

Das Problem bei Cyberstalking ist, dass es sich um ein graduelles Phänomen handelt. Das beginnt in der Regel recht harmlos, indem man zum Beispiel gehäuft E-Mails bekommt. Vielleicht kommt einem das am Anfang komisch vor und es dauert, bis man erkennt: Da tut mir jemand digitale Gewalt an. Da werde ich gegen meinen Willen zum Lesen von Dingen genötigt.

In welchem Verhältnis stehen Opfer und Täter beim Cyberstalking miteinander? Erkennen Sie da Muster?

Die Hälfte der bekannten Taten entsteht aus einer Beziehung heraus. Dass die Absender also einer ehemaligen Partnerin oder einem ehemaligem Partner nachstellen. Die zwischenmenschliche Beziehung ist da also zerrüttet oder unterbrochen und über digitale Wege wird weiter Zugang gesucht. Das ist der klassische Fall. Da sprechen wir wirklich von der Verlängerung einer Beziehungstat in den digitalen Raum. Erschwerend kommt hinzu, dass durch eine Beziehung oft ein Zugang auf geschützte Informationen und Konten besteht. Das Gegenüber kennt zum Beispiel die PIN zum Handy oder Passwörter.