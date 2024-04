Nach einem Angriff auf zwei Gefängnismitarbeiter in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Cottbus-Dissenchen ermittelt die Polizei gegen einen Strafgefangenen. Das bestätigte das Brandenburger Justizministerium dem rbb auf Nachfrage. Der Vorfall hatte sich demnach bereits am 18. April zugetragen, so das Ministerium.

Der Gefangene, der unter anderem wegen versuchter Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilt ist, verletzte die Mitarbeiter. Sie mussten laut Ministerium medizinisch behandelt werden und sind derzeit nicht dienstfähig.