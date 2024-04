Im Tagebau Jänschwalde ist endgültig die letzte Braunkohle gefördert worden. Auf rbb-Nachfrage erklärte der Energiekonzern Leag am Dienstag, dass das letzte Kohleflöz abgebaggert wurde. Nun werden in der Kohlegrube nur noch Sicherungsarbeiten durchgeführt, so die Leag.

Offiziell war die Kohleförderung mit dem sogenannten "Schichtwechsel" bereits Ende 2023 zu Ende gegangen. Das letzte Kohleflöz musste allerdings danach im Zuge der bereits angelaufenen Tagebausanierung abgebaggert werden.