Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 23.04.2024 | 11:18 Uhr

In der Tat braucht sich dieses Land, Deutschland, beim Umgang mit den rechnerischen Minderheiten in ihm nicht verstecken. Im Grunde genommen besteht jedes Land aus einem bunten Strauß zahlenmäßiig unendlicher Minderheiten, wer es denn so betrachten kann und will. Sehr viele kulturelle Gruppen sind als solches nicht mehr erkennbar und assimiliert, andere haben ihre kulturelle Eigenart im erkennbaren Maße bewahrt, wie in Deutschland die Sorben und die Friesen.



Bei autoritären Regimen und Diktaturen herrscht immer eine Tendenz zur Homogenität, zur Gleichschaltung i. S. eines Volkskörpers, gleich aller seiner Vorzeichen. Das umgekehrte Beispiel liefert wiederum das zerfallende, fast schon pulverisierte eh. Jugoslawien, bei dem fast jede zweite Ortschaft sich zur ethnisch bereinigten Zone erklärt und mit Nachbarn, die auch nur ein Fingerzeig anders sind, partout nicht zusammenleben will.



Stärkt die kulturelle Vielfalt ! Gerade Berlin besteht nicht nur aus einem Guss.