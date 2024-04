Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Joachimsthal

Ein 28 Jahre alter Mann ist am Montag bei einem Motorradunfall in Joachimsthal im Landkreis Barnim gestorben. Nach Angaben der Polizei waren keine weiteren Menschen an dem Unfall beteiligt. Zur Unfallursache laufen gegenwärtig noch die Ermittlungen.