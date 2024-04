Ein Motorradfahrer ist am Montagabend in Berlin-Kreuzberg mit einem Auto zusammengestoßen und dabei verletzt worden.



Zu dem Unfall kam es gegen 23:40 Uhr an der Kreuzung Gitschiner Straße und Prinzenstraße, wie die Polizei Berlin dem rbb am Dienstagmorgen sagte. Ein 61-Jähriger war demnach mit seinem Auto auf der Gitschiner Straße in Richtung Kottbusser Tor unterwegs. Als er in die Prinzenstraße einbiegen wollte, stieß er mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammen.



Der 20 Jahre alte Fahrer stürzte demnach und verletzte sich am Knie. Er sei in einem Krankenhaus ambulant behandelt worden. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.