Nach der Auflösung eines umstrittenen, für drei Tage geplanten "Palästina-Kongresses" in Berlin rechnet die Polizei an diesem Wochenende mit spontanen Protestveranstaltungen. Die Veranstalter haben nach Polizeiangaben für Samstag eine Demonstration mit 1.500 Menschen gegen das Verbot des Kongresses angemeldet. Die Polizei werde die Versammlung entsprechend schützen, sagte ein Sprecher der Polizei Berlin am Samstagmorgen.

Auch im Stadtgebiet seien zahlreiche Polizistinnen und Polizisten unterwegs und beobachteten die Lage, so eine Sprecherin. In der Nacht sei es zu keinen Vorkommnissen gekommen, sagte ein Sprecher am Morgen.



Ursprünglich sollten rund 900 Beamte den zweiten Kongresstag am Samstag begleiten. "Mit welchem Kräfteeinsatz wir nun am Samstag unterwegs sind, hängt von der Situation ab", erklärte die Sprecherin. Zunächst war unklar, ob die Veranstalter juristisch gegen die Auflösung vorgehen.