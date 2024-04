Im Rahmen einer bundesweiten Polizeiaktion zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt an Kindern sind auch in Berlin insgesamt 24 Wohnungen durchsucht worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.



In Berlin waren 71 Polizeikräfte im Einsatz. Dabei wurden unter anderem diverse Datenträger wie Laptops, PCs und Smartphones sichergestellt. Die Beschuldigten sind zwischen 19 und 64 Jahre alt. Die konzentrierten Maßnahmen waren Teil der sogenannten Action-Week der Norddeutschen Allianz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern, die bereits am Montag begann. Diese "Action-Week" gab es bereits im vergangenen Jahr, wo es seinerzeit auch Durchsuchungen in Brandenburg gab.