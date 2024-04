Bündnis will am Sonntag gegen Weiterbau der A100 protestieren

Autofahrer müssen sich am Sonntag rund um die Berliner Stadtautobahn A100 auf Behinderungen einstellen. Ab 14 Uhr will ein Bündnis von Initiativen und Verbänden gegen den Weiterbau demonstrieren. Die Teilnehmer wollen zwischen den Anschlussstellen Tempelhofer Damm und Oberlandstraße zu Fuß über die Autobahn ziehen.



Die A100 ist während dieser Zeit in beiden Richtungen gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mitteilte. Von der Oberlandstraße soll es weitergehen bis zur Hermannstraße in Neukölln. Laut Polizei sind 300 Teilnehmende angemeldet.