Hilfe nach der Party - Der Anti-Kater-Lieferservice

So 14.04.24 | 12:12 Uhr

Audio: Radioeins | 05.04.2024 | Studio-Gespräch mit Robert Ackermann | Bild: dpa/Klose

Brummschädel ade: Wer nach einer durchzechten Partynacht verkatert ist, kann sich in Berlin neuerdings Infusionen samt Krankenpfleger nach Hause liefern lassen. Was nach einer "Schnapsidee" klingt, ist durchaus ernst gemeint. Von Robert Ackermann

Der Schädel brummt, der Magen fühlt sich flau an. Wer schon einmal mit einem schlimmen Kater aufgewacht ist, weiß, dass damit oft gar nichts mehr geht, außer im Bett liegen und Wasser trinken. So war es zumindest bisher, seit kurzem gibt es Abhilfe: Das Berliner Start-up "Hangover Refresh" schickt seinen Kundinnen und Kunden auf Bestellung einen eigenen Krankenpfleger nach Hause - inklusive Infusion. Die Kochsalzlösung kommt dann, je nach gewähltem Paket, mit Vitamin C, B-Vitaminen und Folsäure.

Untersuchung per Videocall

Buchbar ist der Service per Mausklick über die Webseite der Firma. "Innerhalb von zwei Stunden frühestens kommt dann ein Pfleger zum Patienten nach Hause", erklärt Mitgründer Vincent Stebel, "dann gibt es erstmal einen Video-Call mit einem Arzt, der sich über den Gesundheitszustand des Verkaterten informiert. Der schaut sich den Kunden genau an und entscheidet dann, ob dieser die Infusion auch bekommen darf."

Anschließend legt der Pfleger vor Ort einen Zugang. Nach etwa 45 Minuten ist die Flüssigkeit durchgelaufen. Dazu bekommt jeder Patient eine Dosis des gehypten Durchfallmittels Elotrans, das wegen der enthaltenen Elektrolyte auch gegen Kater helfen soll. Und auch eine klassische Schmerztablette ist im Paket enthalten.

Bild: imago images/Popov

"Wacher und nicht mehr so träge"

Das erste, was die Verkaterten von der Infusion merken, ist ein merkwürdiges Gefühl um die Einstichstelle herum. "Zuerst wird es kühl, als ob man ein kleines Kühlpack auf den Arm legt", erklärt Ybu, der seinen richtigen Namen nicht veröffentlichen will, "dann wartest du und schaust, wie die Flüssigkeit immer weiter in dich hineintropft." Der 30-jährige Student, der nebenbei als Bühnenbauer für bekannte Rapper arbeitet, hat den Anti-Kater-Service nach einem Party-Abend mit ein paar Bier und zwei Wein ausprobiert. Sein Fazit: "Ich habe mich danach wacher, fitter und nicht mehr so träge gefühlt. Ich bin dann mit dem Hund rausgegangen, um ein bisschen frische Luft zu kriegen." Sport habe er aber auch nach der Infusion noch nicht machen können, so Ybu.

Magische Kräfte scheint die Infusion also nicht zu haben. Und wie sieht es mit den möglichen Nebenwirkungen aus? Es gäbe ja die Untersuchung mit dem Arzt, der den Patienten Anamnesefragen stelle, so Gründer Vincent Stebel, außerdem sei das Risiko für allergische Reaktionen oder Unverträglichkeiten bei einer Kochsalzlösung sehr gering. Falls doch etwas passieren sollte, sei ja eine Pflegefachkraft vor Ort. Die Altersgrenze für die Infusion liege auch bei 50 Jahren, um mögliche Komplikationen auszuschließen.

Aspirin, Brühe und frische Luft helfen auch

Der Arzt, der die Verkaterten via Telemedizin untersucht, will sich nicht zum Thema äußern. Fragt man bei unabhängigen Medizinern nach, ist die Einschätzung durchmischt. Die Berliner Ärztekammer sieht die Gefahr, dass das Angebot der Firma als Aufforderung zum maßlosen Konsum gelesen werden könne. Andere sehen den Service weniger skeptisch: "Katersymptome sind ja Alkoholvergiftungs- bzw. Alkoholentzugssymptome, die mit Schwindel, Übelkeit und einem flauen Gefühl im Magen einhergehen", sagt Philipp Klupp, Oberarzt in der Rettungsstelle des Klinikums Berlin-Friedrichshain, "man kann selbst etwas dagegen tun: Aspirin einwerfen, Brühe trinken oder an die frische Luft gehen. Aber für Leute, die stark am Kater leiden, kann so eine Infusion durchaus eine Option sein. Warum nicht?"

Allerdings - das betont Klupp - sollte die Infusion unbedingt unter engmaschiger medizinscher Betreuung angelegt werden. Er sei sich nicht sicher, ob dies bei einem Home-Service dann wirklich in dem Sinne gegeben sei, wie zum Beispiel in einer Rettungsstelle. Dort allerdings sind Verkaterte ausdrücklich nicht erwünscht, sondern nur medizinische Notfälle.

Ganz billig ist der Service nicht

Alternativ gibt es in Berlin auch Praxen, die ambulante Infusionen als "Hangover Boost" oder "Detox Boost" anbieten. Einige werben damit, dass ihre Lösungen auch gegen das Altern, für mehr Potenz oder gegen Erkältungen wirksam seien. So auch die Macher von "Hangover Refresh". "Man kann unsere Infusion auch als Grippe-Prävention nach Hause bestellen oder als Unterstützung für das Immunsystem", so Vincent Stebel. Ganz billig ist der Service allerdings nicht: Ein Hausbesuch mit Infusion kostet zwischen 99 und 129 Euro, für Pärchen gibt es Sonderangebote. Buchen kann man den Service allerdings nur am Wochenende. Wer zwischen Montag und Freitag feiert, muss dann wohl auf klassische Anti-Kater-Mittel zurückgreifen.

Sendung: Radioeins, 05.04.2024, 09:10 Uhr