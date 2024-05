Der Kabarettist Bodo Wartke ist amüsiert über den Weg seines Songs: "Es fing erst damit an, dass sich Leute dabei filmten, wie sie einfach das Lied hörten und Spaß dabei hatten, beim Autofahren zum Beispiel, da hört so eine Frau den Song und ist so am mitshaken. Und das Video hatte 25 Millionen Aufrufe."

Dann entwickelten zwei australische Frauen eine Choreographie und mittlerweile tanzen Menschen auf der ganzen Welt dazu.

Für Marti Fischer sei es eine absurde, geradezu groteske Situation, so viele Menschen zu sehen, die zu dem Song tanzen. Es ist aber auch "eine große Ehre, die uns da zu Teil wird", sagt der Musiker. Den weltweiten Erfolg des Zungenbrecher-Songs, erklären sich die beiden Künstler auch mit der Besonderheit der deutschen Sprache.