Auto rammt Schaufenster am Ku'damm - Einbruchsversuch gescheitert

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag versucht, mit ihrem Auto in ein Geschäft auf dem Kufürstendamm in Berlin-Charlottenburg einzubrechen. Der Einbruch gelang nicht, nur die Frontscheibe des Geschäfts wurde beschädigt, wie die Polizei Dienstag mitteilte.

Mit einem Geländewagen wurde demnach versucht in das Geschäft einzudringen, indem der Wagen rückwärts gegen die Schaufensterscheibe gefahren wurde. Da die Geschäftsscheibe durch das am Heck befestigte Reserverad laut Polizei zwar beschädigt wurde, jedoch nicht zerbrach, gelang der Einbruch nicht.

Der Wagen wurde den Angaben zufolge vor Ort zurückgelassen und zur Spurensicherung auf ein Sicherstellungsgelände der Polizei gebracht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.