Im Berliner Regierungsviertel hat am Freitag das dreitägige “Demokratiefest“ begonnen. Anlässlich des 75. Geburtstags des Grundgesetzes lädt die Bundesregierung interessierte Bürgerinnen und Bürger zu Getränken sowie Begegnungen mit Politikern ein. Bereits zum Auftakt kamen zahlreiche Menschen. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach am Nachmittag mit Besuchern im Dialogforum. Auch mehrere Bundesminister nahmen an den Feierlichkeiten teil. Sie tauschten sich im Tipi-Zelt am Kanzleramt mit Gästen aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft über aktuelle Themen aus.

Zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes wird in Berlin und in Brandenburg gefeiert - mit Staatsakt und mit Festen in mehreren Städten. Die Polizei ist in Berlin mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Das weitläufige Areal an der Spree rund um das Bundeskanzleramt und das Paul-Löbe-Haus präsentierte sich dabei vielfältig: Interessierte konnten sich an Zelten über die Arbeit der Bundesregierung, von Hilfsorganisationen, Gewerkschaften oder gemeinnützigen Organisationen informieren - zugleich gab es Torwandschießen mit dem Maskottchen der Fußball-EM oder ein Glücksrad vor dem Finanzministerium.



Das Fest geht noch das ganze Wochenende. Zum Abschluss am Sonntagabend sollen Sängerin Lena Meyer-Landrut und die Band Die Fantastischen Vier auftreten.



In Bonn, wo das Grundgesetz am 23. Mai 1949 verkündet wurde, findet parallel am Samstag ein "Fest der Demokratie" im ehemaligen Bundesviertel statt. Auch in weiteren Städten sind anlässlich des Jubiläums Veranstaltungen geplant.