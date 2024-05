Eine junge Katze ist am Mittwochmittag mit einem Bus allein (und ohne Ticket) durch Berlin gefahren. Polizisten haben das schwarz-weiße Tier mit auf die Dienststelle genommen, wie die Beamten in Berlin am Mittwoch mitteilten.



Demnach war die Katze mit der Buslinie M27 unterwegs gewesen. "Wo sie zugestiegen ist und wohin sie wollte, ist nicht bekannt", schrieb die Polizei auf der Plattform X. Die Besitzer können das Tier bei der Polizeidienststelle abholen.