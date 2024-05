Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der verdächtigt wird, Anfang Januar einen 43-Jährigen in der Wuhle in Berlin-Köpenick ertränkt zu haben. Der Angeklagt soll das Opfer erst mehrfach mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen, dann ins Wasser gestoßen und ertränkt haben, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Der 34 Jahre alte Mann ist demnach wegen Totschlags am Landgericht Berlin angeklagt.