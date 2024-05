Tote bei Raserunfall am Tauentzien ist 18 Jahre alte Frau

"Alleinrennen" in Berlin

Do 30.05.24 | 15:06 Uhr

Nach dem tödlichen Raserunfall auf der Tauentzienstraße nahe dem Ku'damm in Berlin ermittelt die Polizei weiter zur Schuldfrage. Es stehe noch nicht fest, wer in der Nacht zu Montag Fahrer der Luxus-Sportlimousine gewesen sei, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Das Auto mit einem ukrainischen Nummernschild war gegen eine Betonbegrenzung in der Mitte der Straße geprallt und in Brand geraten. Eine 18-jährige Frau starb bei dem Unfall, wie die Sprecherin am Mittwoch weiter sagte. Zwei Männer im Alter von 27 und 25 Jahren und eine 20-jährige Frau wurden demnach zum Teil lebensgefährlich verletzt.