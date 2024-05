Nach einer Auseinandersetzung mit Schüssen am vergangenen Sonntag in Gropiusstadt (Berlin-Neukölln) hat sich am Dienstagnachmittag ein 18-jähriger Tatverdächtiger gestellt. Dies berichten die Berliner Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung.

Der 18-Jährige habe sich in Beisein seines Rechtsanwaltes gestellt, hieß es in der Mitteilung. Der junge Mann soll im Laufe des Mittwochs zur Verkündung des bereits gegen ihn vorliegenden Haftbefehls einem Richter vorgeführt werden.

Das bereits am Montag eingerichtete Hinweisportal bleibt dennoch mit der Bitte um Übersendung von Foto- und Videomaterial zum Tatgeschehen eingerichtet [Hinweisportal, externer Link].