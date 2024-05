Berlin Berlin Dienstag, 28.05.2024 | 09:53 Uhr

Stimmt leider. Das ist halt Berlin, egal welche Regierung regiert. Glaube auch das dies an dem Personal in den jeweiligen Bauämtern liegt. Die sitzen seit Jahren auf ihren Posten und werden leider nie beim Regierungswechsel ausgetauscht. Nur sie könnten mehr Druck auf die Firmen ausüben damit alles nicht so lange dauert. Aber leider wird so der Verkehr ausgebremst, was ja auch gewollt ist.