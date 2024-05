Eine Berliner Polizei-Auszubildende ist wegen rassistischer Beleidigungen gegenüber einem Kollegen angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen zweifacher Beleidigung und wegen Volksverhetzung in einem Fall, wie sie am Dienstag mitteilte.

Die heute 35-jährige Frau soll 2023 während eines Trainings in der Polizeiakademie einem 32-jährigen Kollegen gesagt haben, dass er asozial sei und Deutsch lernen solle. Zudem soll sie Affenlaute und -gestik nachgemacht haben. Laut Anklage hat die 35-Jährige so "eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in einer Form verächtlich gemacht, die das Vertrauen in die Rechtssicherheit stören kann".