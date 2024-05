In der Nacht zu Sonntag ist in Berlin-Waidmannslust im Bezirk Reinickendorf aus einem fahrenden Auto auf einem BVG-Bus geschossen worden. Der Bus hielt während des Vorfalls an der Haltestelle "Freie Scholle", wie die Polizei mitteilte. Während ein Geländewagen an dem Bus vorbeifuhr, hat eine Person demnach aus dem Beifahrerfenster zwei Schüsse abgefeuert - in Richtung des Fahrerbereichs.

Der Busfahrer kam laut Polizei mit einem Schock und einem Knalltrauma ins Krankenhaus. Am Bus selbst entstand den Angaben zufolge kein Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.