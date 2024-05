In Berlin ist nur noch je ein Polizei- und Feuerwehrseelsorger im Einsatz. Eine der Personen, die in der Polizeiseelsorge tätig gewesen war, sei in diesem Jahr in den Ruhestand gegangen, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Fraktion.

Im Rahmen der Polizei- und Feuerwehrseelsorge werden allen Mitarbeitenden unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit Einzel- und Gruppengespräche angeboten. Darüber hinaus gibt es einsatzbegleitende, Kriseninterventions- und Fortbildungsangebote.