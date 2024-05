Acht Menschen bei Busunfall in Spandau verletzt

In Berlin-Spandau hat es am Dienstagmorgen einen Unfall mit einem Linienbus gegeben. Acht Personen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer, wie die Feuerwehr am Dienstag auf X mitgeteilt hat.

Alle Verletzten wurden demnach in verschiedene Kliniken gebracht. Den Angaben zufolge musste der Busfahrer auf dem Altstädter Ring Ecke Moritzstraße eine Gefahrenbremsung durchführen. Laut Feuerwehr waren insgesamt 28 Kräfte und sieben Rettungswagen im Einsatz.