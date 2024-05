"Alleinrennen" in Berlin

Bei einem schweren Unfall unweit der Berliner Gedächtniskirche ist in der Nacht eine Frau ums Leben gekommen. Drei Personen wurden schwer verletzt. Die Polizei spricht von einem "Alleinrennen". Der Fahrer verlor offenbar bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle.

In Berlin-Charlottenburg ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall mit einer Toten und drei Schwerverletzten gekommen. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, krachte das Fahrzeug offensichtlich wegen deutlich erhöhter Geschwindigkeit gegen eine Betonmauer und geriet in Brand.

Eine Frau starb in dem Unfallwagen. Der Fahrer und zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt, bei zwei davon sind die Verletzungen demnach lebensbedrohlich. Demnach konnte sich ein Insasse schwer verletzt aus dem brennenden Auto retten, zwei waren im Unfallfahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie kamen in Spezialkliniken.