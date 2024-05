Ein 13-jähriges Mädchen ist am S-Bahnhof Schöneberg von einer abfahrenden S-Bahn mitgeschleift und dabei verletzt worden.

Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Jugendliche am Mittwoch versucht, trotz sich schließender Türen noch in den S-Bahnzug einzusteigen. Dabei wurde ihr Arm eingeklemmt. Als der Zug anfuhr, lief das Mädchen den Angaben zufolge zunächst neben dem Zug her, konnte sich schließlich selbst befreien, stürzte dabei aber auf dem Bahnsteig.

Bei dem Sturz habe sich die 13-Jährige überschlagen und Schürfwunden zugezogen. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Bundespolizei. Fahrgäste in dem Zug hätten den Vorfall bemerkt und die Notbremse gezogen.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den S-Bahnfahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Gefährdung des Bahnverkehrs.