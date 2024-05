In Berlin sind im vergangenen Jahr 111 Vergewaltigungen von zwei oder mehr Tätern begangen worden. Das geht aus einer Antwort der Senatsverwaltung für Inneres auf eine Schriftliche Anfrage der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus hervor.

Es handelt sich dabei um Daten aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik, die in diesem Jahr veröffentlicht wurde. In der Statistik werden Vergewaltigungen mit mindestens zwei tatverdächtigen Personen erfasst, wie viele Personen genau an dem Verbrechen beteiligt waren, geht aus der Statistik aber nicht hervor. "Es müsse sich in den erfassten Fällen also "nicht zwingend um 'Gruppenvergewaltigungen' handeln", so Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) in der Antwort der Senatsverwaltung.