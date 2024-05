Frau in Wilmersdorf stirbt offenbar an Stichverletzungen

In Berlin-Wilmersdorf ist am Dienstag offenbar eine Frau erstochen worden. Die Staatsanwaltschaft Berlin und die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes haben Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt aufgenommen. Den Angaben zufolge wurden Polizei und Rettungskräfte um kurz nach 13 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Jenaer Straße gerufen.

Im Eingangsbereich des Hauses lag eine schwerverletzte Frau. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Frau wies Stichverletzungen auf. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt die 2. Mordkommission oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.