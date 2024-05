Bei einem Wohnungsbrand in Rathenow (Havelland) sind sechs Menschen schwer verletzt worden.



Das Feuer brach am Nachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße aus. Die Feuerwehr Rathenow rettete einen Mann und fünf Kinder aus einer brennenden Wohnung. Einige der Kinder waren den Angaben zufolge bewusstlos und mussten vom Rettungsdienst beatmet werden.



Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Brand kommen konnte.