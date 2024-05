Illustration von Siggiko - Google-Doodle von Cottbuser Künstlerin feiert Geburtstag von Sorbin Mina Witkojc

Di 28.05.24 | 13:28 Uhr

rbb/Martin Schneider Audio: Antenne Brandenburg | 28.05.2024 | Daniel Friedrich | Bild: rbb/Martin Schneider

Wer am Dienstag etwas googeln will, dem springt auf der Startseite der Suchmaschine ein Stück Lausitz entgegen: Google hat die niedersorbische Dichterin Mina Witkojc mit einem Doodle geehrt - gezeichnet von einer Cottbuserin.



Der niedersorbischen Dichterin und Journalistin Mina Witkojc (1894 - 1975) ist das sogenannte Google-Doodle an diesem Dienstag gewidmet. Anlass ist ihre Geburt vor 131 Jahren. Auf dem Bild ist Witkojc zu sehen, wie sie in Tracht an einen Baum gelehnt im Spreewald sitzt. Die Zeichnung wurde von der in Cottbus lebenden amerikanischen Künstlerin Siggiko alias Emily Barthold entworfen, die Mina Witkojc als Vorreiterin sieht. Barthold sei von einer Google-Mitarbeiterin gebeten worden, das Bild speziell zum Geburtstag von Witkojc zu zeichnen, sagte die Künstlerin dem rbb.



Mina Witkojc (rechts) | Bild: dpa/Soeren Stache

Autorin, Redakteurin, Demokratie-Kämpferin

Mina Witkojc hat mit ihrer Arbeit stark dazu beigetragen, neue sorbische Literatur zu entwickeln. Ihre Gedichtbände Dolnoserbske basni (Niedersorbische Gedichte) und Wěnašk błośańskich kwětkow (Ein Strauß Spreewaldblumen) sind bedeutende Werk der sorbischen Literatur. "Sie ist eine sehr inspirierende Person und eine Figur, die wir heute, glaube ich, zu schätzen wissen sollten", so Emily Barthold.

Witkojc sei eine moderne, starke Frau gewesen, die als Schriftstellerin in einem Feld gearbeitet habe, dass zu jener Zeit männlich dominiert gewesen sei, so Barthold. Darüber hinaus sei sie Redakteurin der Zeitung "Serbski Casnik" gewesen, "wurde dann aber tatsächlich mit einem Schreibverbot von den Nazis für einen längeren Zeitraum untätig gemacht", so Barthold. Witkojc habe für die Demokratie gekämpft. "Sie musste dann ins Exil."

In Erinnerung an Mina Witkojc tragen heute unter anderem die Grund- und Oberschule in Burg (Spree-Neiße) sowie eine Straße in Cottbus ihren Namen.

Skizzen über Skizzen

Die Entwicklung des Google-Doodles ist laut Emily Barthold aufwendig gewesen. Bis zum fertigen Bild habe es ungefähr einen Monat gedauert - "was für eine einzige Zeichnung relativ lang ist", so die Künstlerin. Nachdem sie von der Artdirektorin des Unternehmens - der aus Spremberg (Spree-Neiße) kommenden Thoka Maer - angefragt worden war, habe sie zunächst vier Skizzen angefertigt. "Dann war es: Okay, das, das und das würden wir aus drei verschiedenen kombinieren wollen." Es folgte eine weitere Skizze, dann eine farbige sowie eine ohne Farben und mit unterschiedlichen Google-Schriftzügen. "Also es gab sehr viele Entwürfe und Varianten, bevor wir das hatten", so Barthold.

Das Doodle Google verändert zu besonderen Anlässen sein Logo auf der Startseite, zum Beispiel an Feiertagen, Geburtstagen berühmter Personen oder historischen Jubiläen. Das erste Google Doodle wurde am 30. August 1998 veröffentlicht und feierte das Burning Man Festival [The Story and Evolution of Doodles - Google Doodles].

Auf dem fertigen Bild seien nun mehrere Elemente vereint, die einen Bezug zu Mina Witkojc haben, so die Künstlerin. Dazu gehört beispielsweise ein Fahrrad, weil Witkojc oft mit dem Rad von Cottbus ins sächsische Bautzen gefahren war. Auch eine Katze ist abgebildet, da Witkojc Katzen geliebt habe. Die Zeichnung ist laut Barthold einen Tag lang auf den Startseiten der Suchmaschine in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen.

