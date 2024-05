An der Madlower Hauptstraße in Cottbus beginnen am Donnerstag umfassende Bauarbeiten. Das hat die Stadt Cottbus mitgeteilt. Zwischen der Priormühle und der Wendeschleife in Madlow werden die Straßenbahngleise erneuert, und die Straße abschnittsweise für den Verkehr voll gesperrt.

Für Straßenbahnfahrgäste wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, Fahrradfahrer und Fußgänger sind von den Sperrungen nicht betroffen. Die Arbeiten, die knapp 3,5 Millionen Euro kosten, sollen bis Mitte Dezember andauern.

Im ersten Schritt wird der Abschnitt zwischen Priormühle und Gelsenkirchener Allee gesperrt, danach soll die Fahrbahn zwischen Gelsenkirchener Allee und der Endhaltestelle Madlow gesperrt werden. Umgeleitet werden soll der Verkehr über die Gaglower Landstraße, Madlower Chaussee, Sachsendorfer Straße und die Lipezker Straße.

Die Madlower Hauptstraße bildet eine wichtige Nord-Süd-Verbindung in der Stadt. Sie verbindet Cottbus über die B97 mit Spremberg und Hoyerswerda.