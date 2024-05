Das im Ort lebende Tier hatte in den letzten Wochen und im letzten Jahr immer wieder für Aufsehen gesorgt, unter anderem weil es in Sturzflügen auf Autos zugerast war und die Fahrer dadurch erschreckte.

In Dissen (Spree-Neiße) steht seit Mittwoch ein Schild, das vor einem Storch warnt. Aufgestellt wurde es von den Dissener Storchenfreunden des Vereins Naturkundezentrums Spreeaue.

Laut dem Dissener Storchenexperten Albrecht Hanke ist es ein unerfahrener Storch, der noch nie mit einem Auto zusammengestoßen ist. "Er ist noch nicht vorsichtig genug", sagte Hanke Anfang Mai dem rbb. Dazu komme, dass der Storch nicht mit einem "kräftezehrenden Flatterflug aus seinem Nest" aufsteige, sondern sich einfach nach unten stürze. "Manchmal gleitet er dabei eben auch sehr knapp an fahrenden Autos vorbei."

Dissen ist als Storchendorf bekannt. Insgesamt 19 Horste gibt es im Ort. Doch kein Vogel macht so viel Ärger wie der "Schmiedestorch", der seinen Nistplatz in der Nähe der alten Dorfschmiede hat. Immerhin soll er in diesem Jahr ruhiger geworden sein, berichtete eine Dorfbewohnerin Anfang Mai. Im letzten Jahr sei er gezielt auf Autos zugeflogen.