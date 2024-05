Warnung vor Starkregen, Hagel und Sturmböen in Teilen Brandenburgs

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstagabend eine Unwetterwarnung für südwestliche Regionen in Brandenburg herausgegeben. Zunächst wurde für die Orte 25 Kilometer östlich von Luckenwalde (Teltow-Fläming) vor Starkregen mit mehr als 30 Litern pro Quadratmeter, vor Hagelkörnern mit einem Durchmesser von zwei Zentimetern sowie vor Sturmböen um 70 Stundenkilometer gewarnt.



Das Unwetter zog daraufhin weiter in nordwestliche Richtung und erreichte die Gegend südöstlich von Baruth. Um 20:30 Uhr wurde dann die Region westlich von Bestensee vor heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen gewarnt. Das Unwetterband zieht laut DWD im Laufe des Samstagabends nach Nordwesten weiter. Um 21:18 Uhr meldete der Deutsche Wetterdienst schließlich, dass sich das Unwetter allmählich abschwächt. Um 21:41 Uhr erklärten die Meteorologen dann die Unwetterlage für beendet.



Über Folgen des Unwetters ist bislang nichts bekannt.