Der Deutsche Landkreistag, der Zusammenschluss aller Landräte bundesweit, fordert nach Angriffen auf Politiker schnellere Gerichtsverfahren gegen die Täter. Nach dem Treffen des Landkreistages in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) erklärte Präsident Reinhard Sager am Mittwoch, dass das bestehende Recht etwa bei Nötigungen, Bedrohungen oder Gewaltausschreitungen rigoros angewendet werden müsse.

Am Tag nach dem Angriff auf ihre Person äußert sich Wirtschaftssenatorin Giffey zu der Tat. Ihr gehe es gut, gleichzeitig sei sie wegen der Entwicklungen sehr besorgt. Politiker in Berlin und Brandenburg reagieren erschüttert.

"Im schlechtesten Fall wenden sich die Menschen ab von ihrem eigenen Engagement", so Sager zu den möglichen Auswirkungen solcher Angriffe. Dabei sei es derzeit besonders wichtig, vor allem junge Menschen für ein Engagement in der Politik zu begeistern. Laut Sager nehmen solche Angriffe und Bedrohungen in Deutschland punktuell zwar zu, er sehe aber keinen "Flächenbrand". Sager erklärte dennoch, dass jede einzelne Tat nicht akzeptabel sei.

Auch Siegurd Heinze, Landrat von Oberspreewald-Lausitz und Vorsitzender des Brandenburger Landkreistages, erklärte, dass Angriffe auf Politiker in den 30 Jahren seiner politischen Laufbahn zugenommen hätten. Auch er forderte eine härtere Bestrafung von Tätern. "Es muss mal ein Exempel statuiert werden" so Heinze. Politiker seien durch solche Angriffe kaum noch in der Lage, ihre Arbeit zu machen. "Wir beschäftigen uns eher mit uns selbst", so Heinze. So könne es nicht weitergehen.