Ein etwa anderthalb Meter langer Schlauch führt von Muriels Nase bis zu einer klobigen Maschine, die die Dreijährige mit Sauerstoff versorgt. Muriel ist kleiner und leichter als Gleichaltrige, ihre Hände und Füße schimmern hellblau. Sie hat einen angeborenen Herzfehler. Auf ihrem Bauch trägt sie eine Sonde, mit der ihr ihre Eltern Medikamente verabreichen oder sie künstlich ernähren können. Mit dem Schlauch und der Sonde an ihrem Körper, ist es schwer, Muriel klassisch geschnittene Kinderkleidung an- und auszuziehen – und es kann auch gefährlich werden. Denn wenn Muriels Mutter ihr ein T-Shirt oder einen Pullover über den Kopf streifen muss, löst sie kurz den Schlauch von der Maschine, die Sauerstoffzufuhr wird unterbrochen.

Anders ist das bei adaptiver Mode. Das ist Kleidung, die mit Knöpfen, Klett- oder Magnetverschlüssen ausgestattet ist, die das Umziehen leichter machen. Für die Eltern, für das Kind, für alle. Cristina Mojem, Muriels Mutter, öffnet Druckknöpfe auf der Mitte eines Bodys und kommt so an die Sonde, ohne Muriel halb ausziehen zu müssen, sie kann ganze Ärmel aufknöpfen oder einen Pulli von den Füßen herauf anziehen, statt über den Kopf. "Das ist für uns total entscheidend, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, sie auch sicher umzuziehen, denn jede Unterbrechung der Beatmung kann bei uns kritisch sein."

Matthias Wagner ist Inklusionstrainer in einem Verein in Schwedt. Dort zeigt er jungen Menschen spielerisch, wie sie ihren Alltag mit Handicap bewältigen können. Vor allem mit dem Rollstuhl sei mehr möglich, als sich viele vorher zutrauen.

In den USA oder in Großbritannien seien die Themen Behinderung und Inklusion viel normaler als in Deutschland., sagt Lina Phyllis Falkner. Dort gebe es mehrere Anbieter für praktische und zugleich ansprechende Kleidung und der Begriff "adaptive Mode" sei viel etablierter.

"In der deutschen Modebranche gibt es diese Inklusion nicht, sie wird nicht umgesetzt oder gelebt." Sie wünscht sich weniger Berührungsangst und spürt auch bei der Suche nach Investoren und Investorinnen, dass das Thema Behinderung blockiert. Meist seien es dann Menschen, die selbst ein Kind mit einer Behinderung haben oder in ihrem Umfeld kennen, die sich für die Kleidung begeistern können. Es fehle an Berührungspunkten mit Menschen mit Behinderungen, damit diese in Deutschland mitgedacht werden – auch in der Mode.