Ein Pfleger, der in Berliner Krankenhäusern schwer kranke Patienten bestohlen hat, ist zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den 45-Jährigen am Dienstag des gewerbsmäßigen Diebstahls in 15 Fällen und des Computerbetrugs in 137 Fällen schuldig.

Zudem erging ein vierjähriges Berufsverbot gegen den Angeklagten. Die Einziehung von rund 100.000 Euro wurde angeordnet - als Ersatz für den Wert des Diebesguts.

Der Vorsitzende Richter Sascha Daue sagte im Urteil, der Pfleger habe die Hilflosigkeit von schwer kranken Patienten ausgenutzt. Der 45-Jährige habe "seine Energie und Talente verschwendet für kriminelle Machenschaften".